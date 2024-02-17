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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Ankara'ya eksik gidiyor! MKE Ankaragücü kadrosu belli oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Ankara'ya eksik gidiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray'da Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı kadroda yer almadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:15 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:15
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        Galatasaray, Başkent'e eksik gidiyor
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Serge Aurier'nin yanı sıra hafif ağrıları olan Tanguy Ndombele, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı kadroya dahil edilmedi.

        Galatasaray'ın MKE Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

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