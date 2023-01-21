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Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçını kazanan lider Galatasaray, 20. haftada Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılıp hem seriyi sürdürmek hem de liderliğini perçinlemek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi sahaya sürecceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i..

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  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    Süper Lig lideri Galatasaray, 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk edecek. 
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    Lig ve kupada oynadığı son 11 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, galibiyet serisini 12 maça çıkarmak hem de rakipleriyle arasındaki farkı açmak istiyor.
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Galatasaray, ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor; Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    4 İSİM CEZA SINIRINDA

    Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz kart görmeleri halinde 21. haftadaki Giresunspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. 
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray-Antalyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    MUSLERA
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    BOEY
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    NELSSON
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    DUBOIS
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    TORREIRA
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    OLIVEIRA
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    BARIŞ ALPER
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    MERTENS
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    KEREM
  • Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    ICARDI

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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