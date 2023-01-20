Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Üst üste 8 lig maçını kazanarak büyük bir çıkışa geçen sarı kırmızılılar, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen güçlü Akdeniz temsilcisi karşısında 3 puan arayacak. İşte, Galatasaray Antalyaspor maçı ile ilgili tüm bilgiler...