Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Antalyaspor müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray-Antalyaspor'un VAR'ı belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Antalyaspor'u konuk edecek.

        Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

        Bu mücadelede VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Hakan Yemişken yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70.yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70.yaş gününde sürpriz kutlama
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi