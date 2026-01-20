Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın yanı sıra Kazımcan Karataş Atletico Madrid karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Atletico Madrid maçı tarihi...