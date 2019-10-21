Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 28 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşatabildi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

SON 9 MAÇTA GALİP GELEMEDİ

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 7 karşılaşmada gol atamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Avrupa'da son 9 maçta kazanamayan Galatasaray'ın, bu kulvarda oynadığı son 28 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2013-14 Şampiyonlar Ligi Son 16 Chelsea 1 - 1 Son 16 Chelsea 0 - 2 (D) 2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1 Grup Arsenal 1 - 4 (D) Grup Borussia Dortmund 0 - 4 Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D) Grup Anderlecht 0 - 2 (D) Grup Arsenal 1 - 4 2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 Grup Astana 2 - 2 (D) Grup Benfica 2 - 1 Grup Benfica 1 - 2 (D) Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D) Grup Astana 1 - 1 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1 Son 32 Lazio 1 - 3 (D) 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D) 2. Ön Eleme Östersunds 1 - 1 2018-19 Şampiyonlar Ligi Grup Lokomotiv Moskova 3 - 0 Grup Porto 0 - 1 (D) Grup Schalke 0 - 0 Grup Schalke 0 - 2 (D) Grup Lokomotiv Moskova 0 - 2 (D) Grup Porto 2 - 3 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Benfica 1 - 2 Son 32 Benfica 0 - 0 (D) 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Grup Club Brugge 0 - 0 (D) Grup PSG 0 - 1