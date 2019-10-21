Galatasaray, Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 28 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşatabildi.
Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.
Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.
Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.
SON 9 MAÇTA GALİP GELEMEDİ
Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
GOL YOLLARINDA ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 7 karşılaşmada gol atamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.
Avrupa'da son 9 maçta kazanamayan Galatasaray'ın, bu kulvarda oynadığı son 28 müsabaka ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Tur
Rakip
|Sonuç (GS-Rakip)
|2013-14
|Şampiyonlar Ligi
|Son 16
|Chelsea
|1 - 1
|Son 16
|Chelsea
|0 - 2 (D)
|2014-15
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Anderlecht
|1 - 1
|Grup
|Arsenal
|1 - 4 (D)
|Grup
|Borussia Dortmund
|0 - 4
|Grup
|Borussia Dortmund
|1 - 4 (D)
|Grup
|Anderlecht
|0 - 2 (D)
|Grup
|Arsenal
|1 - 4
|2015-16
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Atletico Madrid
|0 - 2
|Grup
|Astana
|2 - 2 (D)
Grup
|Benfica
|2 - 1
|Grup
|Benfica
|1 - 2 (D)
|Grup
|Atletico Madrid
|0 - 2 (D)
|Grup
|Astana
|1 - 1
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32
|Lazio
|1 - 1
|Son 32
|Lazio
|1 - 3 (D)
|2016-17
|UEFA Avrupa Ligi
|2. Ön Eleme
|Östersunds
|0 - 2 (D)
|2. Ön Eleme
|Östersunds
|1 - 1
|2018-19
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Lokomotiv Moskova
|3 - 0
|Grup
|Porto
|0 - 1 (D)
|Grup
|Schalke
|0 - 0
|Grup
|Schalke
|0 - 2 (D)
|Grup
|Lokomotiv Moskova
|0 - 2 (D)
|Grup
|Porto
|2 - 3
|UEFA Avrupa Ligi
|Son 32
|Benfica
|1 - 2
|Son 32
|Benfica
|0 - 0 (D)
|2019-2020
|Şampiyonlar Ligi
|Grup
|Club Brugge
|0 - 0 (D)
|Grup
|PSG
|0 - 1
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