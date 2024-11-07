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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Avrupa'da kayıpsız ilerliyor - Futbol Haberleri

        Galatasaray Avrupa'da kayıpsız ilerliyor

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham maçıyla 4. maçında 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:12
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        G.Saray Avrupa'da kayıpsız ilerliyor!
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        UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi.

        Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 10’a çıkardı. Bu sezon Avrupa Ligi’nde kaybetmeyen Cimbom, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan bu süreçte PAOK’u 3-1 ve Elfsborg'u da 4-3 yenerken, RFS ile ise 1-1 berabere kaldı.

        Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek.

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