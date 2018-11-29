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Türkiye'nin futbolda Avrupa arenasındaki en başarılı takımı olan, müzesinde birer UEFA Kupası ve Süper Kupa bulunan, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç kez son 8 takım arasına kalan sarı-kırmızılı ekip, son yıllarda bu kulvarda bekleneni veremiyor.