Son 24 maçta 2 galibiyet

Futbolda Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, bu kulvarda son yıllarda beklentilerin altında kaldı.

Türk futbol tarihinde A takım seviyesinde uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk yaşayan tek ekip olan sarı-kırmızılılar, son 5 yıldaki performansıyla bu alanda taraftarlarını sevindiremedi.

İlk olarak 1956-1957 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye başlayan Galatasaray, bu kulvarda 46. sezonunu yaşadı.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda da 1 kez son 8 takım arasına kaldı.

Elde ettiği sonuçlarla Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaştı.

Son olarak teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise son 16 turunda boy gösterdi.

Galatasaray, sonraki 5 sezonluk süreçte Avrupa'da istediği sonuçları elde edemedi. 2014-2015 sezonunda doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan alabilen Galatasaray, grup sonuncu olarak elendi.

2015-2016 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Galatasaray, "Kupa 2"de ise son 32 turunda İtalyan ekibi Lazio'ya elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray, UEFA'nın finansal fair play kriterlerine uymadığı gerekçesiyle men edildiği için 2016-2017 sezonunda Avrupa kupalarına katılamadı. Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan İsveç'in Östersunds takımına sürpriz bir şekilde elenerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4 puanla grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Galatasaray, son 32 turunda Portekiz'in Benfica takımını geçemedi.

Son 24 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında son 5 sezonda çıktığı 24 maçta sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maça çıktı.

"Devler Ligi"nde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Galatasaray, "Kupa 2"de ise üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, son 24 maçta 19 gol atarken, kalesindeki 46 gole engel olamadı.

Avrupa'da galibiyete hasret

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 7 maçında galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 7 müsabakayı da kazanamadı.

Galatasaray, bu süreçte 2 beraberlik alırken, 5 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gol gördü. Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'inde rakip fileleri havalandıramadı.

Deplasmanda 17 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 17 maçta galip gelemedi.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 14 karşılaşmada yenildi, 3 müsabakada berabere kaldı.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus, Kazakistan'ın Astana ve Portekiz'in Benfica takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.