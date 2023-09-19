Galatasaray, Avrupa'daki son 18 maçının birini kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.

17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAKLAR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek.

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Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.