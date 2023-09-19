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        Galatasaray, Avrupa'daki son 18 maçının birini kaybetti!

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:34 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:35
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 309. mücadelesine çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 308 müsabakanın 111'inden galibiyetle ayrıldı. 115 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 82 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa arenasında rakip fileleri 413 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 453 gole engel olamadı.

        17. KEZ GRUPLARDA YER ALACAKLAR

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 17. kez grup aşamasında mücadele edecek.

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        Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

        Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 ile bu sezon eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

        "Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

        DANİMARKA TEMSİLCİLERİNE KARŞI BEŞİNCİ SINAV

        Galatasaray, daha önce Danimarka takımlarıyla 4 kez karşılaştı.

        Kopenhag ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Randers ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

        Kopenhag ile 2013-2014 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşan Galatasaray, sahasında 3-1 yendiği rakibine deplasmanda 1-0 mağlup oldu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Randers eşleşmesinde ise Galatasaray, 2-1 galibiyet ve 1-1 beraberlik aldı.

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        Danimarka temsilcisi ise Avrupa kupalarında Türk takımlarına karşı 8 kez rakip oldu. Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Başakşehir ile eşleşen Kopenhag, bunlardan 5'ini kazanırken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik gördü.

        SON 18 AVRUPA MAÇINDA SADECE BİR KEZ YENİLDİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 kez yenildi.

        2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere toplam 18 maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ SON DÖNEMDE ZAYIF

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

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        Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 26 mücadelede 2 galibiyet alabilen Galatasaray, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı.

        "Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 116 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 28'ini kazanırken, 29 beraberlik ve 59 yenilgi gördü.

        Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

        AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

        Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
        UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 112 197
        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
        Toplam 308 111 82 115 413 453
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