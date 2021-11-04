Nef Stadı'nda tribünleri çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar oynanan müsabakada Galatasaray, Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin 43. dakikada attığı şık golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Lokomotiv Moskova 73. dakikada Kamano ile bulduğu golle skoru 1-1 yaparken, kalan sürede iki takım da yakaladığı önemli fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Grupta oynadığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 8 puanla zirvedeki yerini korudu. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Galatasaray, gruptaki beşinci maçını 25 Kasım Perşembe günü sahasında Olimpik Marsilya ile yapacak.

SON BÖLÜMDEKİ BASKI GOLÜ GETİRMEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde rakip sahada baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray, aradığı ikinci golü bulamadı.

Yediği golden sonra ikinci gol için bastıran sarı-kırmızılı takım, üst üste pozisyonlara girmesine rağmen bir türlü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Bu bölümde Lokomotiv Moskova'nın girdiği ani ataklarda da Muslera başarılı bir şekilde kalesini savundu.

GRUPLARDA İLK KEZ GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez gol yedi.

Gruptaki ilk üç karşılaşmasında rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, evindeki Lokomotiv Moskova maçında bu başarısını sürdüremedi.

Galatasaray, gruptaki ilk üç maçında Lazio ve Lokomotiv Moskova'yı 1-0'lık skorlarla yenerken, Olimpik Marsilya ile golsüz berabere kaldı.