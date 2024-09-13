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        Haberler Spor Transfer Galatasaray ayrılığı açıkladı: Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'de! - Futbol Haberleri

        Galatasaray ayrılığı açıkladı: Halil Dervişoğlu, Gaziantep FK'de!

        Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun 1 yıllığına Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:05
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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        Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep FK'ye kiralandığını duyurdu.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."

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