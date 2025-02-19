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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, tur şansını rövanş maçına bıraktı. RAMS Park'ta oynanacak zorlu maç öncesinde Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Temsilcimiz rövanş maçında 4 farklı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, "Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçı yayıncı kuruluşu...

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        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 22:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:01
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        Galatasaray - AZ Alkmaar maçı için nefesler tutuldu. Hollanda'da oynanan maçta tur şansını rövanş maçına bırakan sarı kırmızılar, maçı 3 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara bırakacak, 4 farklı kazanırsa ise bir üst tura çıkma şansını yakalayacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından canlı takip etmek isteyen taraftarlar Galatasaray - AZ Alkmaar maçının tarihini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başldı. Peki, "Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda?" İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maç kadrosu ve muhtemel 11'ler...

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        GALATASARAY - AZ ALKMAAR - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray sahasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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        GALATASARAY - AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY NASIL TUR ATLAR

        İlk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak.

        Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 4 farklı galip gelmesi durumunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Üç farklı skorda sarı-kırmızılı takım maçı uzatamaya götürecek. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

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        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        İlk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Kaan Ayhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Alvaro Morata, Yunus Akgün ve Mauro Icardi forma şansı bulamayacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

        AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

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