Galatasaray evinde önce Bursaspor sonra Schalke 04'e takılırken gol sorunu göze battı. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar son 6 resmi maçın 3'ünde gol atamazken, Gomis'in yokluğu her geçen hafta daha fazla hissediliyor. İstatistikler de Fransız yıldızın önemini gözler önüne seriyor.

Bu sezon Süper Kupa, Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan toplam 13 maçta Galatasaray 21 gol buldu ve maç başına 1.61 ortalama yakaladı. Geçen sezonki 13 resmi maçta ise 27 gol atan Aslan, 2.07 gol ortalamasına ulaşmıştı. 13 maçlık periyotta 11 gol-3 asistlik katkı yapan Fransız forvete konsantre olan rakip savunmalar Tolga Ciğerci'yi (6 gol) tutamamıştı.

Bu sezon ileri uçta Eren Derdiyok, Onyekuru ve Sinan Gümüş'ü değişmeli kullanan Fatih Terim, beklediği katkıyı bir türlü alamadı.

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