Galatasaray Balkan Kupası'nda finalde!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’da ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Kosova’nın KV Drita takımı ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, parkeden 25-8, 25-12 ve 25-7'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Balkan Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray finale yükseldi. Kupada bugün oynanan diğer mücadelede ise Yunan ekibi PAOK, Bosna Hersek’ten ZOK Igman takımını 3-0 (25-12, 25-9, 25-19) mağlup etti.

Balkan Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan takım CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edecek.