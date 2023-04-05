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Galatasaray - Başakşehir: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti... Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı Başakşehir'e Szysz (2) ve Aleksic'in golleriyle 3-2 yenilerek kupaya havlu atarken, turuncu-lacivertliler adını yarı finale yazdırdı. Başakşehir, yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Galatasaray - Başakşehir: 2-3 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosu şeklinde geçerken, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Başakşehir adını yarı finale yazdırdı.

Turuncu-lacivertlilere turu getiren golleri 12 ve 66'da Szysz ile 30'da Aleksic kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 20'de Kaan Ayhan ile 51'de Icardi'den geldi.

G.SARAY'IN 2 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Galatasaray'ın 5. dakikada Kerem ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı-kırmızılılarda bu kez Mertens'in golü VAR'a takıldı. Belçikalı futbolcu 40. dakikada fileleri havalandırırken, VAR incelemesinin ardından Mertens'in topa elle müdahale ettiği tespit edildi ve Galatasaray'ın bir golü daha böylece iptal edildi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.

12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.

30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.

45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Zaniolo'nun sağdan yaptığı ortada, ön direkte Icardi, topu filelere gönderdi: 2-2.

66. dakikada Medipol Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aleksic'in içeri çevirdiği topa, kale sahasında Mahmut Tekdemir vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın müdahalede bulunduğu top, arka direkte uygun durumda bulunan Szysz'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Rashica'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak, savunmada son anda araya giren Ahmed Touba'dan döndü.

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 85 Gomis), Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö (Dk. 67 Oliveira), Zaniolo (Dk. 67 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Rashica), Icardi

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Szysz (Dk. 82 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 74 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 75 Januzaj), Figueiredo (Dk. 75 Keny)

Goller: Dk. 12 ve 66 Szysz, Dk. 30 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Kaan Ayhan, Dk. 51 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Biglia (Medipol Başakşehir)

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