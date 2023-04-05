Galatasaray ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor.
SAAT: 20.30
HAKEM: Kadir Sağlam
YAYIN: A Spor
STAT: Nef Stadı
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Midtsjö, Torreira, Zaniolo, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
M. Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo
Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü-Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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