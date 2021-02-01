Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Başakşehir'i konuk ediyor. İşte büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray Başakşehir maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Başakşehir maçı 2 Şubat Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba