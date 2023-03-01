GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?



Başakşehir Galatasaray maçının tarihi 1 Mart 2023 (bugün) olarak açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle karşılaşmanın tarihi değişti.



27 Ocak Şubat Pazartesi günü itibariyle Başakşehir Galatasaray maçının yeni tarihi henüz açıklanmadı.