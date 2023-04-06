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Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 yenilirken maça Kadir Sağlam ve VAR kararları damga vurdu. Sarı-kırmızılılar iptal edilen golünün dışında iki de penaltı beklentisi nedeniyle hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Hakem yorumcuları tartışmalı kararları değerlendirdi

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Haber Merkezi
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde tek maç üzerinde oynanan mücadelede Başakşehir'e 3-2 yenildi ve kupaya veda etti. Mücadelenin ardından hakem Kadir Sağlam ve VAR Hakemi Özgür Yankaya'nın kararları da gündeme oturdu.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Mücadelede dakikalar 30'u gösterirken Başakşehir öne geçti. Aleksic'in kaydettiği golden önce Serdar Gürler'in Kaan Ayhan'la girdiği mücadelede ayağının yukarıya kalkması sonrasında sarı-kırmızılılar tehlikeli hareket bekledi.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    40. dakika oynanırken ise Galatasaray'ın golü iptal edildi. Kazımcan'ın sol kanattan ortasında Mertens topu ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonrasında Belçikalı yıldızın golü elle attığı uyarısıyla gol geçersiz sayıldı. Sağlam'ın VAR'da pozisyonu incelemeden iptal etmesi de gündeme oturdu.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    DAKİKA 45: PENALTI VAR MI?

    Mücadelede 45. dakika oynanırken Galatasaray bu kez de penaltı bekledi. Ömer Ali Şahiner'in topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar yapılırken yine VAR'dan devam kararı geldi.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    DAKİKA 55: PENALTI İTİRAZI

    Mücadelede 55. dakika oynanırken Galatasaray bir penaltı daha bekledi. Icardi ile hava topuna çıkan Lucas Lima'nın topu elle uzaklaştırdığı itirazları yapılırken VAR'dan devam uyarısı geldi ve oyun devam etti.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "30. DAKİKADAKİ GOL İPTAL EDİLMELİYDİ"

    Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Fanatik'te hakem kararlarını değerlendirdi ve şunları söyledi:
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "30. dakikada Başakşehir'in ikinci golü öncesi Serdar Gürler topu kazanırken Kaan'ın kafayla oynama seviyesindeki topu ayağıyla oynuyor"
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Burada tehlikeli hareket kararı verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla gol iptal edilmeliydi"
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "MERTENS ELİYLE OYNUYOR"

    "40'ta Mertens'in golünün elle çarpma nedeniyle iptali doğru karardı."
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "ÖMER ALİ'NİN DOĞAL KONUMUNDA"

    "İlk yarıda Icardi'nin indirdiği top, Ömer Ali'nin doğal konumdaki eline çarpıyor. Penaltı verilmemesi ve hakemin devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum"
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "55. DAKİKADA LIMA PENALTI YAPIYOR"

    "55. dakikada Galatasaray hücumunda Icardi ile topa yükselen Lima topu koluyla oynuyor." 
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Hakem Galatasaray lehine penaltı verse çok daha doğru olurdu kanaatindeyim"

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Hakem yorumcusu Erman Toroğlu da maçın ardından A Spor'da Kadir Sağlam yönetimini değerlendirdi ve şunları söyledi:
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Şimdi öyle mesajlar atıyorlar ki, 'Ya kardeşim bu sene organize şu; Galatasaray lig, Fenerbahçe kupa..."
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Eee ne var abi, adam çıktı çatır çatır oynadı, Galatasaray'ı kendi sahasında yendi. Bunu anlamıyorum. Herkes bir senaryo yazıyor."
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Hakem Kadir Sağlam iki takıma da eşit mesafede maç yönetti. Bu tip hakemleri çıkarmamız lazım"

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Çıkaralım ki, kaşarlar yok olsun. Burada maç yönetmek kolay değil. Bence iyi maç yönetti ve sınıfı geçti." 
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından MHK Başkanı Lale Orta'ya yaptığı istifa çağrısını dün akşam da yeniledi. 
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Sarı-kırmızılı tribünler ilk yarının sonlarında ve ikinci yarıda Lale Orta'yı tezahüratlarla istifaya davet ederken Galatasaray'ın Twitter hesabından da paylaşımlar yapıldı. 
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    "Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.
  • Galatasaray - Başakşehir maçında hakem tartışması: Penaltı beklentileri, gol iptali...

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.

     

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