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Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede turu geçen taraf yarı finalde MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kafasındaki ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    MUSLERA

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    BOEY

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    KAAN
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    ABDÜLKERİM

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    KAZIMCAN

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    TORREIRA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    BERKAN KUTLU

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    ZANIOLO

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    MERTENS
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    KEREM

     
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    ICARDI
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    MUHAMMED
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    ÖMER ALİ
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    DUARTE
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    TOUBA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    LIMA
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    MAHMUT
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    SZYSZ
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    ALEKSIC
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    BERKAY
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    SERDAR
  • Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri! Türkiye Kupası'nda dev mücadele

    FIGUEIREDO

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