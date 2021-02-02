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Galatasaray - Başakşehir maçının VAR’ı ise Zorbay Küçük

Bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi Zorbay Küçük oldu

Galatasaray - Başakşehir maçının VAR’ı ise Zorbay Küçük

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi de Zorbay Küçük oldu.

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