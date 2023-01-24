Galatasaray Başakşehir maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin en dikkat çekici maçlarından biri olan Galatasaray Başakşehir maçının günü, saati, yayıncı kanalı, muhtemel 11'leri ve bilet fiyatlarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!