Galatasaray başkan adayı Hunca: Galatasaray bizim için her işin ötesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray başkan adayı Hunca: Galatasaray bizim için her işin ötesinde

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Tuncer Hunca, "Galatasaray aşkı hiçbir zaman bitmiyor, bitmez de. 52 sene dile kolay. İlk aşkım. Galatasaray her işin ötesinde. Elimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırız. Allah kısmet ederse mayıs ya da haziran ayında seçim yapılacak. Biz de ekibimizle çalışıyoruz, hazırız. Allah utandırmasın" dedi

Galatasaray başkan adayı Hunca: Galatasaray bizim için her işin ötesinde
DHA

Galatasaray'da mayıs ayında yapılması planlanan seçim için geçtiğimiz gün yaptığı basın açıklamasıyla başkan adaylığını açıklayan iş insanı Tuncer Hunca, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 52 yıllık Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Hunca, "Sayın Faruk Süren'le 2000 döneminde yönetimdeydim. Daha sonra Mehmet Cansun ile 8 ay kısa dönem görev yaptım. Önemli görevler verildi, layıkıyla yaptık. Ondan sonra biraz seyirci kaldık ama kalbimiz Galatasaray. Çünkü ben 52 senelik Galatasaraylıyım. Geçen aylarda evi temizlerken bana verilen 52 sene önce küçük azalık, deriden olan; onu gördüm. Gerçekten gözlerim yaşardı. Şu an kasada ciddi bir şekilde muhafaza ediyorum. Tabii Galatasaray aşkı hiçbir zaman bitmiyor, bitmez de. 52 sene dile kolay. İlk aşkım. Galatasaray her işin ötesinde. Her türlü mutluluğu, her türlü güzel günleri, sıkıntılı günleri Galatasaray ile yaşadık. Çok değerli ağabeylerimi, ablalarımı, kardeşlerimi; hepsini Galatasaray'da tanıdım, bir ailem açıkçası" diye konuştu.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Adaylık için erken davranmadıklarını belirten Tuncer Hunca, "Aralık ayını değerlendirdik ve erken bir açıklama yapmak istemedim. Tabii biz söylediğimiz gibi elimizi taşın altına sokmaya her zaman hazırız. Mehmet Cansun yönetiminde olduğu gibi en zor dönemlerde elimizi taşın altına koyduk. Aralık ayındaki erken seçim ötelendi, Allah kısmet ederse mayıs ya da haziran ayında seçim yapılacak. Biz de ekibimizle çalışıyoruz, hazırız. Allah utandırmasın" açıklamasında bulundu.

"BEN KOLTUK İÇİN KİMSEYE BİR TAAHHÜTTE BULUNMADIM, BULUNAMAM DA"

"Galatasaray'ın, dünya markasının bana göre en önemli şeyi itibarı" diyen Hunca, "Para konusunun bir şekilde çözülmesi lazım, çözüleceğine de inanıyorum. Diğer adaylar da Galatasaray markasını arzu edilen noktaya çıkardığı takdirde çözülecektir. Lakin nakit akış şirketlerde ve spor kulüplerinde çok önemli. Bunun için de önemli tedbirlerimiz var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çok hassasiyetle arkadaşlarımızla görüşmekteyiz çünkü Galatasaray'da söz söylendikten sonra geri alınmaması lazım. Ben koltuk için kimseye bir taahhütte bulunmadım, bulunamam da. Öncelik Galatasaray olduğu için 2-3 kez, 5 kez sohbet edip sadece ve sadece bana uyum sağlaması değil, ekipteki diğer arkadaşlara uyum sağlamak lazım. Hassasiyetle üstünde durduğumuz en önemli nokta mali konular" ifadelerini kullandı.

Hunca, ekibiyle ilgili ise, "Sırası geldiğinde ekibimizi tanıtacağız. Şu an seçim dönemindeyiz. Hepsini açıklamak doğru değil. Zamanı gelince açıklayacağız" dedi.

"KİMSEYLE KAVGALI DEĞİLİZ, KAVGALI DA OLMAYACAĞIZ"

"Benim 52 seneden bu yana hem ailemden, hem de Galatasaray'dan aldığım en önemli şey sevgi" ifadelerini kullanan Tuncer Hunca, "Biz Galatasaray Kulübü'nde önemli ayrılıklar olduğuna inanmaktayız. Bu ayrılıkları sona erdirmek, Galatasaray'ın özüne dönmesini sağlamak istiyoruz. Bunun için de birleştirici olmak istiyoruz. Kimseyle kavgalı değiliz, kavgalı da olmayacağız. Galatasaray sevgisi, örf ve ananesi eskisine dönmeye başlayınca, Galatasaray belki UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek güce, ruha sahip olacaktır" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCANIN DA NE DÜŞÜNDÜĞÜ ÖNEMLİ"

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Tuncer Hunca, "Hocamız bizim için çok anlamlı, 2000 yılında yönetimdeydik, kendisi de teknik direktördü. Kimsenin yaşamadığını Türkiye'de bize yaşattı. Gerçekten takdire şayan bir olaydı. Fatih hocanın yeri hepimizde çok farklı ancak Fatih hocanın da ne düşündüğü önemli. Bu sadece yönetimin düşüncesi değil, yeterli kalmaz bu. İki tarafın karar vermesi gereken bir konu. Benim yapım olarak, önemli konuları; teknik direktör konusunu da ekibimle tartışmam lazım. Tabii ki Fatih hoca bizim gibi çok iyi Galatasaraylı. Gönül ister ki devam edelim ama Fatih hocanın düşüncesi de bizler kadar son derece önemlidir. Fatih hocamıza, futbolculara ve mevcut yönetime 23'üncü şampiyonluk için başarılar diliyoruz. Zaten Galatasaray'ın fıtratında olan şampiyon olmaktır, olacağına da inancımız tam" dedi.

Hunca ayrıca, "Andımız Galatasaray" platformunu oluşturduklarını ve herkesin kendileri ve kulüple ilgili gelişmeleri "andimizgs.com" adresinden takip edebileceklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknik direktör Turgay Altay'dan açıklamalar - Genç teknik direktörler dönemi, transfer nasıl yapılır?
FUTBOLGenç teknik direktörler dönemi
Beşiktaş - Başakşehir maçının yazar yorumları
FUTBOLGel de şapka çıkarma!
Şampiyonlar Ligi'nde rekorların gecesi! Benzema, Guardiola, İlkay Gündoğan...
FUTBOLRekorların gecesi!
İbrahim Yıldız: Beşiktaş'ın sözlüğünde pes etmek yok!
FUTBOL"Sözlüğünde pes etmek yok!"
FLAŞ İDDİA: Aubameyang, Boupendza'yı Arsenal'e önerdi
FUTBOLBoupendza'yı Arsenal'e önerdi
Göztepe’de Jahovic kayıp
FUTBOLGöztepe’de Jahovic kayıp
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? 2021 Kupa finali nerede oynanacak?
FUTBOLZiraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?
Aykut Kocaman: Meslek hayatımdaki en talihsiz dönemlerden biri
FUTBOL"En talihsiz dönemlerden biri"
Sergen Yalçın: Finale yükselmek bizim için değerli
FUTBOL"Finale yükselmek bizim için değerli"
Real Madrid: 3 - Atalanta: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLÇeyrek bileti Real Madrid aldı!