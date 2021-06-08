Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'e konuştu

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesinde sarı renkle yarışacak olan başkan adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'te konuştu. Adaylık kararından yönetim kurulu listesine, seçim çalışmalarından başkanlık yarışına, transferden projelerine dair birçok konuda değerlendirmede bulunan İbrahim Özdemir, Fatih Terim ve sarı-kırmızılı kulübün mali durumuyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kulüpte son dönemde hizipleşmeler olduğunun altını çizen Özdemir, buna karşı olduklarını belirtirken yönetim kurulu listesini son anda oluşturmadığını, iskeletin yıllar içinde oluştuğunun altını çizdi. Sundukları projelerin hepsinin gerçekleştirilebilir olduğunu kaydeden Özdemir, transferle ilgili çalışmalar yaptıklarını da belirtti. Mevcut yönetim Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı ve sözleşmesi sona eren Fatih Terim'le ilgili de konuşan Özdemir, "Hoca ile yakında görüşmedim. Ancak seçilirsek oturup konuşuruz. Şartlarımız uyuşur ve mutabakat sağlanırsa hoca devam eder" ifadelerini kullandı. Kulübün kısa süre içerisinde ödemesi gereken 300 milyon TL olduğu iddialarına da değinen Özdemir, "Ödenmeyecek borç yoktur. Elbette hazırlıklı olarak geliyoruz" dedi. Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SON YILLARDA YAŞANAN SIKINTILAR İNİSİYATİF KULLANMAYA İTTİ"

"Ben kırk yıllık Galatasaray üyesiyim. Hayatımın her aşamasında kulüple olan ilişkim ve ilgimi muhafaza etmişimdir. Hiçbir Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantısını kaçırmamaya gayret ederim. Camiada çok yakın ilişki içinde bulunduğum dostlarım ve arkadaşlarımla kulübün sorunlarını takip edip tartışırız. Son yıllarda yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında inisiyatif almamız gerektiğine karar vermiştik zaten. Kendimizde ve ekip arkadaşlarımızda Galatasaray’ın sorunlarını çözme iradesini ve ehliyetini gördüğümüz için aday olduk."

"BİRÇOK ÜYEYE ULAŞMAYI BAŞARDIK"

"Listelerin Divan Kurulu’na verilmesi ile seçim tarihi arasında kısa bir süre olduğunu biliyorsunuz. Ancak şimdiden seçimin kaderini etkileyecek şekilde birçok üyeye ulaşmayı başardık. Çok iyi dönüşler ve ilgi ile karşılaştık. Çalışmalarımız gayet planlı ve başarılı bir şekilde devam ediyor."

SEÇİME ÇOK ADAYLA GİDİLMESİ:

"GALATASARAY ÇOK SESLİ, GÜÇLÜ DEMOKRATİK GELENEKLERİ OLAN BİR CAMİADIR"

"Her şeyden önce daha az adayla seçime gidilmesini biz de arzu ederdik. Ancak Galatasaray ailesi çok sesli, güçlü demokratik gelenekleri olan bir camiadır. Bu bakımdan fazla aday olması şaşırtıcı değil. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Herkes kendi projelerini anlatacak elbette. Takdir Genel Kurul üyelerine aittir. Genel Kurul kime teveccüh gösterirse camia onun arkasında birleşmelidir. Seçim sürecinde adayların birbirine karşı saygılı olmasını dileriz. Algı yönetimine yönelik sataşmalar Galatasaraylılara yakışmaz."

CAMİADA YAŞANAN BÖLÜNMELER...

"BİRLİK VE BERABERLİK ORTAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

"Kulübün son yıllarda iyi yönetilmediği ve camia içinde ağır hizipleşmeler olduğu bir gerçek. Biz bunlarda taraf değiliz ve bunu şiddetle reddederiz. Kulüp içinde ayrımcılığı, kulüp üzerinden güç ve itibar avcılığı yapılmasını kabul etmiyoruz. Kulübün tüm kurum ve kurullarının birbirinin alanına tecavüz etmesini istemiyoruz. Biz yönetime gelirsek bunların hepsini bitirip, birlik ve beraberlik ortamını sağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

FATİH TERİM'LE ÇALIŞACAK MI?

"HOCAYLA OTURUR KONUŞURUZ... ŞARTLARDA ANLAŞIRSAK DEVAM EDER"

"Fatih Terim’i iyi tanırım. Kulübün başarılarındaki rolü tartışılmaz. Adı kulüple özdeşleşmiş bir değerimizdir. Hocanın adının seçim çalışmalarına alet edilmesi yakışıksız bir tutumdur. Hoca ile yakında görüşmedim. Ancak seçilirsek oturup konuşuruz. Şartlarımız uyuşur ve mutabakat sağlanırsa hoca devam eder. Olmazsa Galatasaray’ın ve bizim daima başka alternatiflerimiz vardır. Çünkü hiç kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray’ın büyüklüğü her şeyin üstündedir."

"YÖNETİM KURULU LİSTEM LİYAKATLİ"

"Yönetim Kurulu son anda oluşturulan bir ekip değildir. Bunun iskeleti yıllar içinde oluşturuldu. Ekipte çok değerli insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ekimizde yer alan tüm arkadaşlar, kendi alanında çok başarılı, liyakatli, şaibesiz ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş insanlardır. İçinde siyasetçiler, büyükelçiler, bürokratlar, eski sporcular, iş adamları, öğretim üyeleri ve değişik mesleklerden çok profesyonel isimler var. Bu kadro kulübün sorunlarının tümünü çözebilecek bir kadrodur."

PROJELERİNİ ANLATTI

"ÖNCE GALATASARAY ADASI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

"Birçok projemiz var. Bunları internet sitemizde yayınladık. Her şeyden önce Galatasaray Adası sorununu çözeceğiz. Ali Sami Yen Oteli, Kemerburgaz tesisleri ve kapalı spor salonunu kulübe külfet getirmeyecek bir finansman modeliyle hayata geçireceğiz. Altyapı çalışmalarına çok önem vereceğiz."

"HAYAL SATMIYORUZ"

"Yakından incelerseniz biz proje diye hayal satmıyoruz. Vaat ettiğimiz şeylerin hepsi gerçekçi ve realize edilebilecek şeylerdir. Hedefimiz dünyanın en büyük kulüpleri gibi modern bir yönetim mimarisi oluşturmaktır."

"SEÇİMİ KAZANIRSAK SPONSORLUKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Kulübün tüm organları kendi alanlarına çekilecek ve kulüp kendi kaynakları ile döndürülecek bir finansal yapıya kavuşturulacaktır. Sponsorluk konusunda çalışmalarımız var. Somut görüşmeler de yaptık. Kazanırsak isimleri göreceksiniz."

"TRANSFER HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

"Transfer hazırlıklarımız var. İsim bazında tespit ettiğimiz oyuncular var. Şimdi isim vermek doğru olmaz. Hangi mevkilerde ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ekibimizde bu piyasayı çok iyi bilen arkadaşlarımız mevcut. Bu konuda taraftarlarımız rahat olsunlar."

GALATASARAY'IN MALİ DURUMU VE TOPLAM BORCU

"MALİ DURUMA HAZIRLIKLI GELİYORUZ"

"Mali kongreler yapılmadığı için gerçek rakamları bilmiyoruz. Ancak Galatasaray markası büyük bir markadır. Ödenmeyecek borç yoktur. Elbette hazırlıklı olarak geliyoruz. Tam mali portreyi mevcut yönetim hariç kimse bilmiyor. Göreve gelince bakacağız. Ancak biz sorunları bilerek elimizi taşın altına koyuyoruz."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI YENİDEN İNCELEYECEĞİZ"

"Bankalar Birliği anlaşmasını yeniden inceleyeceğiz. Bu işler gizli kapaklı olmaz. Biz bu süreci şeffaf olarak yürütmeyi planlıyoruz. Şeffaf olacağımız, Galatasaray camiasına taahhüt ediyoruz."

"GALATASARAY'IN HİÇBİR TAŞINMAZINI SATTIRMAYIZ"

"Galatasaray’ın hiçbir taşınmazını ya da şirketini satmayız sattırmayız. Gayrimenkullerimiz çok değerlidir. Onları elde tutarak ancak kulübe maksimum faydayı sağlayacak şekilde değerlendireceğiz."

KULÜBÜN TOPLAM BORCU...

"Bu borcun kısa süre içinde ödeneceğini iddia etmek gerçekçi olmaz. Önemli olan kulüpte mali ve finansal disiplini sağlayarak ve gelirleri artırarak, borç yükünün daha yönetilebilir bir hale sokulmasıdır."

ADAYLARLA BİR ARAYA GELECEK Mİ?

"HİÇBİR TARTIŞMADAN KAÇMAYIZ"

"Adayların uygar ve demokratik bir ortamda düşüncelerini anlatmaları ve bunun kulüp kamuoyuna duyurulmasına olumlu bakıyoruz. Hiçbir tartışmadan kaçmayıp, üstelik teşvik ederiz. Bunlar yeter ki Galatasaray’a faydalı sonuçlar getirsin."