Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'e konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'e konuştu

19 Haziran'da seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Adaylık sürecinden seçim çalışmalarına, başkanlık yarışından Galatasaray'ın mevcut durumuna kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Özdemir, mali durum, projeler ve Fatih Terim'le ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı

Galatasaray Başkan Adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'e konuştu

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulu öncesinde sarı renkle yarışacak olan başkan adayı İbrahim Özdemir, Habertürk'te konuştu. Adaylık kararından yönetim kurulu listesine, seçim çalışmalarından başkanlık yarışına, transferden projelerine dair birçok konuda değerlendirmede bulunan İbrahim Özdemir, Fatih Terim ve sarı-kırmızılı kulübün mali durumuyla ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kulüpte son dönemde hizipleşmeler olduğunun altını çizen Özdemir, buna karşı olduklarını belirtirken yönetim kurulu listesini son anda oluşturmadığını, iskeletin yıllar içinde oluştuğunun altını çizdi. Sundukları projelerin hepsinin gerçekleştirilebilir olduğunu kaydeden Özdemir, transferle ilgili çalışmalar yaptıklarını da belirtti. Mevcut yönetim Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını açıkladığı ve sözleşmesi sona eren Fatih Terim'le ilgili de konuşan Özdemir, "Hoca ile yakında görüşmedim. Ancak seçilirsek oturup konuşuruz. Şartlarımız uyuşur ve mutabakat sağlanırsa hoca devam eder" ifadelerini kullandı. Kulübün kısa süre içerisinde ödemesi gereken 300 milyon TL olduğu iddialarına da değinen Özdemir, "Ödenmeyecek borç yoktur. Elbette hazırlıklı olarak geliyoruz" dedi. Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SON YILLARDA YAŞANAN SIKINTILAR İNİSİYATİF KULLANMAYA İTTİ"

"Ben kırk yıllık Galatasaray üyesiyim. Hayatımın her aşamasında kulüple olan ilişkim ve ilgimi muhafaza etmişimdir. Hiçbir Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantısını kaçırmamaya gayret ederim. Camiada çok yakın ilişki içinde bulunduğum dostlarım ve arkadaşlarımla kulübün sorunlarını takip edip tartışırız. Son yıllarda yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında inisiyatif almamız gerektiğine karar vermiştik zaten. Kendimizde ve ekip arkadaşlarımızda Galatasaray’ın sorunlarını çözme iradesini ve ehliyetini gördüğümüz için aday olduk."

"BİRÇOK ÜYEYE ULAŞMAYI BAŞARDIK"

"Listelerin Divan Kurulu’na verilmesi ile seçim tarihi arasında kısa bir süre olduğunu biliyorsunuz. Ancak şimdiden seçimin kaderini etkileyecek şekilde birçok üyeye ulaşmayı başardık. Çok iyi dönüşler ve ilgi ile karşılaştık. Çalışmalarımız gayet planlı ve başarılı bir şekilde devam ediyor."

SEÇİME ÇOK ADAYLA GİDİLMESİ:

"GALATASARAY ÇOK SESLİ, GÜÇLÜ DEMOKRATİK GELENEKLERİ OLAN BİR CAMİADIR"

"Her şeyden önce daha az adayla seçime gidilmesini biz de arzu ederdik. Ancak Galatasaray ailesi çok sesli, güçlü demokratik gelenekleri olan bir camiadır. Bu bakımdan fazla aday olması şaşırtıcı değil. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya geldik. Herkes kendi projelerini anlatacak elbette. Takdir Genel Kurul üyelerine aittir. Genel Kurul kime teveccüh gösterirse camia onun arkasında birleşmelidir. Seçim sürecinde adayların birbirine karşı saygılı olmasını dileriz. Algı yönetimine yönelik sataşmalar Galatasaraylılara yakışmaz."

CAMİADA YAŞANAN BÖLÜNMELER...

"BİRLİK VE BERABERLİK ORTAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

"Kulübün son yıllarda iyi yönetilmediği ve camia içinde ağır hizipleşmeler olduğu bir gerçek. Biz bunlarda taraf değiliz ve bunu şiddetle reddederiz. Kulüp içinde ayrımcılığı, kulüp üzerinden güç ve itibar avcılığı yapılmasını kabul etmiyoruz. Kulübün tüm kurum ve kurullarının birbirinin alanına tecavüz etmesini istemiyoruz. Biz yönetime gelirsek bunların hepsini bitirip, birlik ve beraberlik ortamını sağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

FATİH TERİM'LE ÇALIŞACAK MI?

"HOCAYLA OTURUR KONUŞURUZ... ŞARTLARDA ANLAŞIRSAK DEVAM EDER"

"Fatih Terim’i iyi tanırım. Kulübün başarılarındaki rolü tartışılmaz. Adı kulüple özdeşleşmiş bir değerimizdir. Hocanın adının seçim çalışmalarına alet edilmesi yakışıksız bir tutumdur. Hoca ile yakında görüşmedim. Ancak seçilirsek oturup konuşuruz. Şartlarımız uyuşur ve mutabakat sağlanırsa hoca devam eder. Olmazsa Galatasaray’ın ve bizim daima başka alternatiflerimiz vardır. Çünkü hiç kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray’ın büyüklüğü her şeyin üstündedir."

"YÖNETİM KURULU LİSTEM LİYAKATLİ"

"Yönetim Kurulu son anda oluşturulan bir ekip değildir. Bunun iskeleti yıllar içinde oluşturuldu. Ekipte çok değerli insanlar olduğunu görüyorsunuz. Ekimizde yer alan tüm arkadaşlar, kendi alanında çok başarılı, liyakatli, şaibesiz ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş insanlardır. İçinde siyasetçiler, büyükelçiler, bürokratlar, eski sporcular, iş adamları, öğretim üyeleri ve değişik mesleklerden çok profesyonel isimler var. Bu kadro kulübün sorunlarının tümünü çözebilecek bir kadrodur."

PROJELERİNİ ANLATTI

"ÖNCE GALATASARAY ADASI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

"Birçok projemiz var. Bunları internet sitemizde yayınladık. Her şeyden önce Galatasaray Adası sorununu çözeceğiz. Ali Sami Yen Oteli, Kemerburgaz tesisleri ve kapalı spor salonunu kulübe külfet getirmeyecek bir finansman modeliyle hayata geçireceğiz. Altyapı çalışmalarına çok önem vereceğiz."

"HAYAL SATMIYORUZ"

"Yakından incelerseniz biz proje diye hayal satmıyoruz. Vaat ettiğimiz şeylerin hepsi gerçekçi ve realize edilebilecek şeylerdir. Hedefimiz dünyanın en büyük kulüpleri gibi modern bir yönetim mimarisi oluşturmaktır."

"SEÇİMİ KAZANIRSAK SPONSORLUKLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Kulübün tüm organları kendi alanlarına çekilecek ve kulüp kendi kaynakları ile döndürülecek bir finansal yapıya kavuşturulacaktır. Sponsorluk konusunda çalışmalarımız var. Somut görüşmeler de yaptık. Kazanırsak isimleri göreceksiniz."

"TRANSFER HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

"Transfer hazırlıklarımız var. İsim bazında tespit ettiğimiz oyuncular var. Şimdi isim vermek doğru olmaz. Hangi mevkilerde ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Ekibimizde bu piyasayı çok iyi bilen arkadaşlarımız mevcut. Bu konuda taraftarlarımız rahat olsunlar."

GALATASARAY'IN MALİ DURUMU VE TOPLAM BORCU

"MALİ DURUMA HAZIRLIKLI GELİYORUZ"

"Mali kongreler yapılmadığı için gerçek rakamları bilmiyoruz. Ancak Galatasaray markası büyük bir markadır. Ödenmeyecek borç yoktur. Elbette hazırlıklı olarak geliyoruz. Tam mali portreyi mevcut yönetim hariç kimse bilmiyor. Göreve gelince bakacağız. Ancak biz sorunları bilerek elimizi taşın altına koyuyoruz."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI YENİDEN İNCELEYECEĞİZ"

"Bankalar Birliği anlaşmasını yeniden inceleyeceğiz. Bu işler gizli kapaklı olmaz. Biz bu süreci şeffaf olarak yürütmeyi planlıyoruz. Şeffaf olacağımız, Galatasaray camiasına taahhüt ediyoruz."

"GALATASARAY'IN HİÇBİR TAŞINMAZINI SATTIRMAYIZ"

"Galatasaray’ın hiçbir taşınmazını ya da şirketini satmayız sattırmayız. Gayrimenkullerimiz çok değerlidir. Onları elde tutarak ancak kulübe maksimum faydayı sağlayacak şekilde değerlendireceğiz."

KULÜBÜN TOPLAM BORCU...

"Bu borcun kısa süre içinde ödeneceğini iddia etmek gerçekçi olmaz. Önemli olan kulüpte mali ve finansal disiplini sağlayarak ve gelirleri artırarak, borç yükünün daha yönetilebilir bir hale sokulmasıdır."

ADAYLARLA BİR ARAYA GELECEK Mİ?

"HİÇBİR TARTIŞMADAN KAÇMAYIZ"

"Adayların uygar ve demokratik bir ortamda düşüncelerini anlatmaları ve bunun kulüp kamuoyuna duyurulmasına olumlu bakıyoruz. Hiçbir tartışmadan kaçmayıp, üstelik teşvik ederiz. Bunlar yeter ki Galatasaray’a faydalı sonuçlar getirsin."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursaspor'da Mustafa Er'le sözleşme imzalandı!
FUTBOLMustafa Er'le sözleşme imzalandı!
Ahmet Nur Çebi'den yabancı kuralı açıklaması
FUTBOLÇebi ve Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması
Futbolcuların eski halleri - HABERLER
FUTBOLGörenler tanıyamadı!
Sergen Yalçın 1 yıllık kontrat istedi
FUTBOLSergen Yalçın'ın kontrat talebi!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLBeşiktaş'tan forvete 2 aday
Rebrov, Al Ain'e gitti
FUTBOLRebrov imzayı attı!
Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sevincini Beşiktaş dergisine anlattı
FUTBOLÇebi, şampiyonluk sevincini anlattı
Aston Villa'dan rekor transfer
FUTBOLAston Villa'dan rekor transfer
Futbol dünyasının en değerlisi Manchester City'den Phil Foden
FUTBOLDünyanın en değerlisi Foden!
Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda
FUTBOLSalih Uçan'dan veda!