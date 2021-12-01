Galatasaray'da başkan Burak Elmas basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Gündeme dair konuşan Elmas, Mostafa Mohammed'den TFF'ye, hakem kararlarından transfere kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Elmas'ın sözlerinden satırbaşları şöyle

- Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz. 5 senelik plan yapan Türkiye'deki tek takımız.



- TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. TFF'de çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var.

- Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Aynı pozisyonlara farklı kararların verilmesi eğitimsizlik. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz.



- Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var.



- Tüm cezalarla ilgili itirazda bulunduk. Cezalara baktığımızda, verilen kararlar sanki Galatasaray, Galatasaray'la oynamış gibi.



TRANSFER SÖZLERİ

- Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemek üzereyiz. Sözleşmesinde çıkış maddesi yok.

-Mostafa Mohammed de aralık sonuna kadar opsiyonumuz var bir mektuba bakar. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?

-Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz.

- Yaptığımız transferlerden son derece memnunum. Bazı oyuncularımız takıma çok çabuk uyum gösterdi. Değerini bulan her oyuncu gitmek isterse yollarımızı ayırabiliriz.

- Gedson'un da bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur

- Hedefimiz Galatasaray'ın borcunu düşürmek. Gelirimizi yüzde elli oranında büyüteceğiz.

- Derbi maçında tarihimizdeki en büyük hasılat rekorunu kırdık.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

- Daha hiçbir şey bitmedi. Puan farkının kapanacağına inanıyorum. Ortak bir hedef doğrultusunda birlikte yürüyoruz. Takımımızın potansiyelini sürekli hale getirmek istiyoruz. Galatasaray'ın hata yapma lüksü yok. Ortak bir hedef doğrultusunda birlikte yürüyoruz.

- Galatasaraylılar TFF'deki kötü zihniyete izin vermesin.