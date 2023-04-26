Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 konteyner için bütçemizi tamamladık

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım müzayedesine katkıda bulunan isimler için plaket töreni gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 konteyner için bütçemizi tamamladık
AA

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen plaket törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve müzayedeye katkıda bulunan isimler katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray olarak elimizden gelen ne geliyorsa en üst seviyede yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 100 tır insani yardım malzemesi indirdik. Türk milleti olarak, Galatasaray Spor Kulübü olarak bizim de üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. Bölgeye indiğimde çocuklar, büyükler, bölgeye gelen herkes geldiğimizi duyunca formasını giyip boynumuza sarıldılar. Bu beni çok duygulandırdı. Bizi orada görmekten dolayı çok mutlu oldular. Bu bizi çok fazla yüreklendirdi. Bölgeye en üst seviye ne yapabileceğimiz konusunda sayın bakanlarla istişare etme durumunda kaldık." ifadelerini kullandı

"Özellikle Gaziantep’te Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Bölgenin yapılanmasından sorumluydu. Kendisiyle konuşurken 500 adet konteyner ev yapabileceğimizi söyledik." sözlerini kullanan Başkan Özbek, şöyle konuştu:

"Sadece konteyner yapmakla kalmayıp kalıcı konut üretimi için de Sayın Bakan ile konuştuk ve 250 kalıcı konut yapmak için Galatasaray adına kendisine söz verdik. İnsanların evsiz kaldığı, memleketin yüzde 20'sinin yıkıldığı böyle bir ortamda Galatasaray Spor Kulübü duyarsız kalamaz. Gerekeni yapacağız ve bu konudaki aktivitelerimizi çeşitlendireceğiz diye kendisine söz verdim. Allah'a çok şükür olsun ki 500 konteyner için bütçemizi tamamladık. İmalat yapılıyor. 100 tanesini Nurdağı'na sevk ettik. Biraz önce Sayın Bakan Vahit Kirişçi’nin özel kalemiyle görüştüm. Onlar da Kahramanmaraş’taki millet bahçesinin önünde Erden Timur'un sahip olduğu Nef Grubu'nun katkısıyla 1000 konteynerlik bir projemiz var. Burada 400 konteyneri biz göndereceğiz. Büyük bir kısmı hazır. Geri kalan kısmı hazırlanıyor. Bakan bölgenin sevkiyata hazır olduğunu söyledi. Bugün aldığımız bilgi çerçevesinde sevkiyata başlıyoruz."

"YARDIM TOPLAMAK İÇİN İZİN ALDIK"

Depremzedeler yararına yardım toplamak için izin aldıklarını açıklayan Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya gittim ve verdiğimiz taahhütleri anlattım. Bu paraları toplayacağız. Taraftarımız buna hazır. Bu müsaadenin kamu tarafından Galatasaray'a verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu faaliyetimiz yasal çerçevede takılmasın dedim. AFAD ile yaptığımız protokol çerçevesinde yapacağımız işleri anlattık. Galatasaray Spor Kulübü olarak hem sms vasıtasıyla hem de diğer organizasyonlarla yardım toplamak için iznimizi aldık. Galatasaray Lisesi’nde tertiplediğimiz bu müzayededeki malzemenin tamamını tükettik. Bu müzayedeye gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür borçluyum. Bu müzayedede yaklaşık 25 milyon TL toplandı. Umduğumuzun çok üstündeydi. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu, bu işte duygusallığını yansıttığını düşünüyorum. Bugün bunun hatırası olarak hem malzemelerin teslimini yapacağız hem de bir hatıra olarak isminize düzenlenmiş plaket hazırlattım. Bunları size takdim edeceğim." şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in plaket takdiminin ardından kürsüye gelerek destek çağrısını yineledi ve tören sona erdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şenol Güneş'in 10'u belli! İşte Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i
FUTBOL Şenol Güneş'in 10'u belli!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!
FUTBOL Neşteri vuruyor!
Milan, Lucas Torreira transferinden vazgeçmiyor! Galatasaray'da son dakika gelişmeleri...
FUTBOL Pioli onu istiyor!
Galatasaray'da Gomis'in affedilmesinde Muslera etkisi
FUTBOL Gomis'in affında Muslera etkisi
Trabzonspor kongresinde 'usulsüzlük' iddialarına dava
FUTBOL 'Usulsüzlük' iddialarına dava!
Süper Lig'de penaltısız gol krallığı listesi!
FUTBOL İşte penaltısız gol krallığı listesi!
Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'dan son dakika transfer haberi...
FUTBOL Dünya şampiyonunu getiriyor!
Beşiktaş, evinde Galatasaray'a geçit vermiyor!
FUTBOL Dolmabahçe büyüsü! Müthiş seri...
Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!
FUTBOL Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi!
Beşiktaş'tan Ali Şansalan açıklaması
FUTBOL Beşiktaş'tan Ali Şansalan açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.