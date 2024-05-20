Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın açıklaması yapacak!

Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide evinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek, 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalar yapacak.

Dursun Özbek'in dünkü mücadele ve sonrasında yaşanan olaylara dair değerlendirmede bulunacağı belirtiliyor.

ADAYLIK TOPLANTILARINI DURDURDU

Aynı zamanda 25 Mayıs'taki seçimde başkan adayı olan Dursun Özbek, seçime dair çalışmalarını da durdurma kararı aldı. Ekibiyle birlikte 24. şampiyonluk için üyelerle yapılacak bilgilendirme toplantılarını durdurma kararı aldıklarının altını çizen Özbek gönderdiği mesajda "şehir eşkıyalarına verilecek en güzel yanıt 24. şampiyonluktur" ifadelerine yer verdi. Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyelerine gönderdiği mesaj şöyle: