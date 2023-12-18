Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastanede tedavi gördü
Sabah saatlerinde yüksek ateş şikayeti bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir hastaneye giderek tedavi gördü. Mide üşütmesinden şüphelenilen Özbek'e ileri tetkikler yapılırken kısa süre içerisinde taburcu olmasının beklendiği kaydedildi
Giriş: 18.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:19
Sabah saatlerinde yüksek ateş şikayeti bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir hastaneye giderek tedavi gördü.
Mide üşütmesinden şüphelenilen Özbek'e ileri tetkikler yapılırken kısa süre içerisinde taburcu olmasının beklendiği kaydedildi.