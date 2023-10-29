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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:52
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        Dursun Özbek'ten 100. yıl mesajı
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yayımladığı mesajla kutladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Dursun Özbek mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını idrak etmenin coşkusu ve haklı gururu içerisindeyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğini üstlendiği varlık ve bağımsızlık mücadelemizin gerek cephede gerek mecliste gerekse sivil toplumda mücadele vermiş tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.

        Galatasaray, ülkemizin en büyük STK’sı olarak, geçtiğimiz 100 yılda olduğu gibi hem kültürel hem beşeri hem de sportif alanda üzerine düşen görevleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da layıkıyla yerine getirecektir.

        Geldiğimiz gelenek, bizleri daima geleceği yazmaya yönlendirmiştir. Bu noktada biz Galatasaraylılar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ilim, irfan ile ulaşılacağının bilincindeyiz.

        Fikirleri bilim ile ters düşecek olursa kendisine karşı bilimin tercih edilmesini öğütleyen bir Ata’nın evlatları olarak ideallerimiz yüksek, hedeflerimiz gerçek, gücümüz ilmi olacaktır.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşı kutlu ve başarılarla dolu olsun.

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