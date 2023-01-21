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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK kararlarına tepki gösterdiği açıklamaya Fenerbahçe'den cevap gelmesi üzerine bir açıklama daha yaptı. Özbek, "Orada yapmış olduğumuz açıklama, genelde PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu. Yakışmayacak, seviyesi tartışılacak, Sportif AŞ Başkanvekilime hitabet tarzlarını kınıyorum." dedi.

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  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün PFDK kararlarına yönelik yaptığı açıklamaya Fenerbahçe'nin cevap vermesi üzerine çok tartışılacak bir açıklamada daha bulundu.  
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    Fenerbahçe'yi eleştiren Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "BAZI KULÜPLER ÜSTÜNE ALINMIŞ"

    Dün yaptığım açıklamada PFDK'nın vermiş olduğu haksız kararları söyledim. Sadece Galatasaray'a yapılan haksızlıklar değil Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşların birçoğunun PFDK ile ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyor. Galatasaray'a yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği, bunların bir son bulması gerektiğini söyledik. Orada yapmış olduğumuz açıklama, genelde PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

    Yakışmayacak, seviyesi tartışılacak, Sportif AŞ Başkanvekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız yok. Yaptığımız açıklamalarla, duruşumuzla herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için bu açıklamayı zaruri gördük. Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarda söyledik. Bunun için biz futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "GEREKEN CEVABI SAHADA VERDİK"

    İlgili kulübe gereken cevabı sahada verdik. Bugün yine taraftarımızla beraber sahadayız. Onlara da PFK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. Gereken cevap yine sahada verilecektir. Galatasaray'ın büyük taraftarı, herkesin korkulu rüyası. Bugün gereken cevabı yine ilgililere vereceğiz. Yel kayadan toz alır. Biz kaya gibi Türk futbolunda varız. Biz Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Her zaman söylediğim gibi, artık masada ve sahada adaletin gelmesi lazım. Üsluba dikkat etmemiz lazım. Sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "ERDEN TİMUR'A YAPILAN HİTABET TARZINI GÖRDÜNÜZ"

    Kulüpler Birliği'ndeki üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Bana ve ona yapılan hitabet tarzını gördünüz. Biz bu seviyeye inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu, böyle bir duruş değil. Başkaları, sadece kendileri için adalet isteyebilir. Biz herkes için adalet istiyoruz. Her zaman adaleti isteyen bir takım olacağız.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "YEL KAYADAN ANCAK TOZ ALIR"

    İyi bir takımız. Her hafta üzerine koyarak gidiyoruz. Taraftarımıza büyük keyif veriyoruz. Bu devam edecek. Galatasaray, kendi misyonuna yakışır şekilde mücadelesini verecek. Bu durum söylemlerle değişemez. Galatasaray, Türk sporunun en önemli kuruluşudur. Ne söylersen söyle, bu değişmez. Yel ancak kayadan toz alır.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    "YİNE 50 BİN KİŞİYE OYNAYACAĞIZ"

    Galatasaray ile taraftarı bütünleşince başarı kaçınılmaz. En büyük doluluk Galatasaray'da. Her maçı 45-50 bin kişi izliyor. Verilen cezaya rağmen, bugün yine en aşağı 50 bin kişiye oynayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğü bu. Galatasaray, rakiplerinin korkulu rüyası!

     
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    NE OLMUŞTU?

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği ceza için konuşurken, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde konuştu. Fenerbahçe Kulübü ise, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi internet sitesinden cevap vermişti. 
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye sert sözler: "Kınıyorum" - GS Haberleri

    Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz." denildi.

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