"ERDEN TİMUR'A YAPILAN HİTABET TARZINI GÖRDÜNÜZ"

Kulüpler Birliği'ndeki üslup ile basına yapılan açıklamalar çok farklı. Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Bana ve ona yapılan hitabet tarzını gördünüz. Biz bu seviyeye inmeyiz. Galatasaray'ın duruşu, böyle bir duruş değil. Başkaları, sadece kendileri için adalet isteyebilir. Biz herkes için adalet istiyoruz. Her zaman adaleti isteyen bir takım olacağız.