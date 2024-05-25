Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu mu?
Galatasaray, yeni başkanını belirlemek üzere Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu topladı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 15.00'te tamamlanırken, oy sayım sürecine geçildi. Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurulu sonuçlarına göre yeni başkan bu akşam belli olacak. Galatasaray'ın mevcut başkanı Dursun Özbek ve başkan adayı Süheyl Batum'un yarıştığı seçimde sonuçlar açıklanmaya başladı. İşte Galatasaray başkanı kim oldu sorusunun yanıtı...
Galatasaray Kulübü yeni başkanını seçiyor. 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Oy verme süreci sona ererken, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, "Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray’ın yeni başkanı belli oldu mu?" İşte Galatasaray Başkan adayları Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un aldığı oylar...
GALATASARAY BAŞKANI KİM OLDU?
Galatasaray'da başkanlık seçim heyecanı yaşanıyor. 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan oy verme süreci 15'te sona erdi. Galatasaray'ın yeni başkanı henüz belli olmadı. Seçim sonuçları açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
BAŞKANLIK İÇİN İKİ ADAY
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.
Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı.
ADAYLARDAN AÇIKLAMA
Dursun Özbek: "Seçimler, Galatasaray'ın bayram günleri. Burada birbirini uzun zamandır görmeyen insanlar birbirlerini görüyorlar. Seçim heyecanı var. Heyecanlı bir gün ama asıl heyecanımız yarın. Peş peşe iki önemli günümüz var. Seçim Galatasaray'a yakışan bir şekilde geçiyor. Kim gelirse gelsin Galatasaray için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Genel kurul iradesini kullanacak. Galatasaray için hayırlı olsun diyorum."
Dursun Özbek: "Saat 15.00'e kadar daha epey gelen üyemiz olacaktır. Katılımın yeterli olacağını düşünüyorum. Buradan tekrar genel kurul üyelerine çağrı yapıyorum, gelip burada oy kullanacaklar, Galatasaray için bu fedakarlığı yapsınlar diyorum."
ŞAMPİYONLUK MESAJI
Dursun Özbek: "İnşallah yarın Galatasaray'ın şampiyonluğunu her tarafı sarı-kırmızıya boyayarak kutlayacağız. Moralimiz yerinde. Florya'dayız hep, onun için bazı seçim etkinliklerini iptal ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki iş futbolcularımızın sahada göstereceği performans. Güzel bir maç olsun ve Galatasaray şampiyon olsun istiyorum."
Süheyl Batum: "Bir hayli katılım var. Galatasaray'da seçim daima bir şölen havasında geçer. Bunu anlamayanlar, "Sonra yapsaydık" diyor. Ama gördüğünüz gibi bugün çok güzel geçecek. Esas önemli olan, kim kazanırsa kazansın, ilk düşüncemiz yarın şampiyon olmak ve şampiyonluğumuzu kutlamak. Bütün Galatasaraylılar, bizde düşman olmayacağını biliyoruz. Hepimiz şampiyonluğu bekliyoruz."
Süheyl Batum: "Bizim özellikle bu seçimde üzerinde durduğumuz bir şey daha vardı. Son 1-2 yıldır, son haftada da gördük, Türkiye'deki spordaki inanılmaz ortam, Galatasaray'a çok büyük zarar veriyor. Rakiplerin başkanı, Galatasaray'ın camiasına hakaret edebiliyor. Şunu söyleyeceğim, geçen hafta yaşananları gördünüz. Bir takımın başkanı geldi, açık açık eliyle bizim genel sekreterimize, "Mabedimizden çık git, yoksa dayak yersin" dedi. Ne amaçladığını hemen orada gördük. Yanında gelen adamlar, bizim stat görevlimizi linç etmeye çalıştı. Şunu sorayım, Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından çok azı orada yaşananları göstermeye cesaret etti. Tersi olsa, bugün sabahtan başlayıp akşama kadar giderdi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'de maalesef insanların, başkanların parasına göre bir şey yapılıyor. Biz bunu göstermek istiyorduk. Galatasaray artık bu kadar hakaret edilebilir bir camia olmadığını herkese gösterecektir."
ADAYLARIN LİSTELERİ
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
İŞTE SONUÇLAR:
TOPLAM:
Dursun Özbek: 330 Oy
Süheyl Batum: 68 Oy
1. SANDIK
Dursun Özbek: 157 oy
Süheyl Batum: 36 oy
2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70
4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61
5. SANDIK
Dursun Özbek: 147
Süheyl Batum: 61
6. SANDIK
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. SANDIK
Dursun Özbek: 164 oy
Süheyl Batum: 45 oy
8. SANDIK
Dursun Özbek: 166 oy
Süheyl Batum: 42 oy
9. SANDIK
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. SANDIK
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47