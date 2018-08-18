G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, uzun süredir uğraş verdikleri Emre Akbaba transferinde ezeli rakibi F.Bahçe’nin devreye girmesine çok kızdı. Kendilerine gelmek isteyen Emre’yi, transferin son döneminde istedikleri 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılı yönetimin, yaşanan olaylar sonrası kasasından daha fazla para çıktı. F.Bahçe’nin fiyat arttırması nedeniyle Emre’yi 4 milyon Euro’ya transfer etmek zorunda kalan G.Saray yönetimi, ezeli rakiplerinin bu tutumunu oldukça yanlış buluyor.

Daha önce HABERTÜRK’ten Erhan Kaan Adıgüzel’e verdiği özel röportajında başkan Mustafa Cengiz, F.Bahçe başta olmak üzere ezeli rakiplerine mesaj da vermişti. O röportajda, Yeni başkan Ali Koç’la birlikte iki kulüp arasındaki buzlar erir mi?’ sorusunu yanıtlayan Sarı-Kırmızılılar’ın 1 numarası, “Sadece F.Bahçe’yle değil, bütün kulüplerle samimi olmayı tercih ederim. İçten pazarlıklı, beimle görüştükten sonra arkadan futbolcumu ayartacak veya teklif verdiğim futbolcuya gizli teklif verecek… Böyle sahte dostluklardan yana değilim. Ben de bunu asla yapmam” ifadelerini kullanmıştı. Ancak geçen 2 ayın ardından F.Bahçe’nin yeni yönetimi tam da başkanın istemediği şekilde davrandı. Bu durum Başkan Mustafa Cengiz başta olmak üzere yöneticilerin F.Bahçe yönetimiyle arasında yeni bir soğuk savaş yaşanmasına neden oldu.

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