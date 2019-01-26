Transferlerin gecikmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak çarşamba günü hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Cengiz'in burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildiği ve önemli bir sorunun olmadığı öğrenildi.