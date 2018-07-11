Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün yapılan Divan Kurulu toplantısının ardından Habertürk'e transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtlayan Cengiz, adı Sarı-Kırmızılı kulüple anılan Karabük'ün genç eldiveni Çağlar Şahin Akbaba için henüz teklifte bulunmadıklarını ifade etti. Finansal sıkıntılara rağmen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik bölgeleri takviye etmeye çalıştıklarını söyleyen Cengiz, Çağlar durumuyla ilgili olarak ise gündemdeki haberleri yalanlayarak "Herkes transfer yaptığımızı söylüyor ancak benim haberim yok" ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK 'TRANSFER BİTTİ' DEMİŞTİ

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz gün teknik direktör Fatih Terim, gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelmiş ve yerli bir kaleci almak istediklerini açıklamıştı. Bu sözlerin ardından Çağlar ismi daha da güçlenirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sürpriz bir şekilde transferi doğrulayıp "Çağlar'la anlaştık" demişti. Öte yandan Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, "Abdurrahim Albayrak bir açıklama yapmış ama bize gelen resmi bir teklif yok. Çağlar da bize soruyor 'Görüşme yaptınız mı?' diye. Şu an Çağlar için belirlediğimiz bonservis 750 bin Euro" şeklinde konuşmuştu.