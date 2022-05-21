Galatasaray'da seçim rüzgarları esmeye devam ediyor. Nisan ve Mayıs olmak üzere 2 kez ertelenen seçimin ne zaman yapılacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. İşte sarı kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği seçim ile ilgili son durum...



GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?



Sarı kırmızılı kulübün 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere 2 kez ertelenen seçimli kongresinin 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak!



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