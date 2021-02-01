Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen ABD'li oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Daryl Macon'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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