Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? GS Bayern maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 14 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, Bayern Münih karşısına da 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı için beklenen tarih geldi çattı. 32 takımın yer aldığı devler liginde A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu hafta Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki son yenilgisini 2018'de alan rakibini yenerek 33 maçlık yenilmezlik serisine son vermek isteyen Cimbom, liderliği de ele geçirmek istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçına dair ayrıntılar...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Premium : ₺20.000,00
Delux : ₺17.500,00
Lux : ₺16.000,00
Classic : ₺15.000,00
1. Kategori : ₺10.000,00
2. Kategori : ₺8.000,00
3. Kategori : ₺6.000,00
4. Kategori : ₺5.000,00
5. Kategori : ₺4.000,00
6. Kategori : ₺3.000,00
7. Kategori : ₺2.500,00
8. Kategori : ₺950,00
9. Kategori : ₺900,00