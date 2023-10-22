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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve bilet fiyatları ne kadara satılıyor? GS Bayern maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? GS Bayern maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

        Galatasaray Bayern Münih maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsil eden Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 14 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, Bayern Münih karşısına da 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:56
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        Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı için beklenen tarih geldi çattı. 32 takımın yer aldığı devler liginde A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bu hafta Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Gruplardaki son yenilgisini 2018'de alan rakibini yenerek 33 maçlık yenilmezlik serisine son vermek isteyen Cimbom, liderliği de ele geçirmek istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçına dair ayrıntılar...

        2

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

        3

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.

        4

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih (19:45)

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

        5

        GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

        Premium : ₺20.000,00

        Delux : ₺17.500,00

        Lux : ₺16.000,00

        Classic : ₺15.000,00

        1. Kategori : ₺10.000,00

        2. Kategori : ₺8.000,00

        3. Kategori : ₺6.000,00

        4. Kategori : ₺5.000,00

        5. Kategori : ₺4.000,00

        6. Kategori : ₺3.000,00

        7. Kategori : ₺2.500,00

        8. Kategori : ₺950,00

        9. Kategori : ₺900,00

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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