Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, 3. maçında Alman devi Bayern Münih'i sahasında konuk edecek. Grubundaki ilk maçta sahasında ağırladığı Kopenhag'la 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve biletler ne zaman çıkacak soruları ile ilgili bilgiler...
Galatasaray Bayern Münih mücadelesi şimdiden meraklı bekleyiş başladı. Gruptaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 2. maçında ise deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere atarak grupta 2. sırayı elde etti. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Bayern Münih karşılaşması hakkında detaylar...
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.
GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray
Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.