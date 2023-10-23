Galatasaray - Bayern Münih maçı öncesinde eksik listesi kabarık
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Alman ekibinde kritik mücadele öncesinde eksik listesi bir hayli kabarık
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.
İlk maçta sahasında Manchester United'ı 4-3, ikinci maçında da deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup eden Alman ekibinde Galatasaray müsabakası öncesinde eksik listesi de kabarık.
DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Bayern Münih'te 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Alman ekibinde tedavileri devam eden Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka, maçın kadrosunda yer alamayacak.
Bayern Münih'te sakatlığı yeni geçen tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in durumu ise belirsiz.
ALTI SEZONDUR GRUPLARDA YENİLMİYOR
Bayern Münih, son 6 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mağlup olmadı.
Bu sezon grupta oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılan Alman ekibi, 2022-2023, 2021-2022 ve 2019-2020'de bu aşamada yaptığı tüm maçlarını kazandı. Bayern Münih, gruplarda 2020-2021'de 5 galibiyet ve 1 beraberlik, 2018-2019'da da 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Alman temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2017-2018 sezonunda Paris Saint-Germain'e yenildi.