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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:06
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        Galatasaray-Bayern Münih maçına İtalyan hakem
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        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 24 Ekim Salı günü oynanacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

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