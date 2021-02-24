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Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti
İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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