Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar maçın gündüz saatlerinde oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.

19:00 olarak açıklanan maç saatinde meteoroloji verilerine göre Erzurum'da sağanak kar yağışının olması ve havanın eksi 4 derece olması bekleniyor. Galatasaray bu nedenle mücadelenin 19:00'da değil de gündüz saatlerinde oynanmasını istiyor.

Konuya ilişkin olarak kulüplerden ya da TFF'den bir açıklama yapılması bekleniyor.