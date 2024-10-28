Galatasaray 2-1 Beşiktaş maç sonucu! İşte Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Kıran kırana mücadelelerin yaşadığı derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 28 yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Derbi sonrasında Süper Lig'in 10. haftasında oluşan puan durumu ve maç sonuçları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Süpriz sonuçların yaşandığı Süper Lig 10. haftasında puan durumunu ve maç sonuçlarını haberimizde derledik. İşte Süper Lig puan durumu...
SÜPER LİG 10.HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor 2-4 Sivasspor
Hatayspor 0-1 Kayserispor
Kasımpaşa 1-4 Samsunspor
Gzötepe 2-1 Trabzonspor
Gaziantep FK 3-1 Konyaspor
Alanyaspor 1-2 Antalyaspor
Fenerbahçe 2-0 Bodrumspor
Başakşehir 1-1 Eyüpspor
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 EKİM CUMA GÜNÜ
20:00 Gaziantep FK - Göztepe
2 EKİM CUMARTESİ
13:30 Sivasspor - Rizespor
16:00 Kayserispor - Adana Demirspor
19:00 Beşiktaş - Kasımpaşa
3 EKİM PAZAR
13:30 Konyaspor - Başakşehir
16:00 Bodrum FK - Alanyaspor
16:00 Eyüpspor - Hatayspor
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
4 EKİM PAZARTESİ
20:00 Samsunspor - Antalyaspor