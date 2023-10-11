Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, hangi gün ve biletler çıktı mı?
Süper Lig'de milli ara sonrası derbi heyecanı yaşanacak. Ligin 9. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Futbolseverler için "Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi gün?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ve derbiye ilişkin tüm detaylar...
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Ligde 2. sırada yer alarak zirve mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son olaral Şenol Güneş ile yolları ayıran Beşiktaş ise Burak Yılmaz yönetiminde saha çıkacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri çıktı mı? İşte, detaylar...
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş derbisi 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19:00’da oynanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Beşiktaç maçnın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak zorlu mücadelenin beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanması bekleniyor.