Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve hangi gün oynanacak? GS BJK maçı biletleri çıktı mı?
Süper Lig'de 9. hafta dev bir mücadeleye sahne olacak. Son şampiyon Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan sarı kırmızılılar galibiyet serisini sürdürmek, konuk siyah beyazlılar ise inişli çıkışlı grafiğine derbi galibiyetiyle sona erdirmek için sahaya çıkacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi ile ilgili bilgiler...
Galatasaray Beşiktaş derbisi için artık geri sayım başlamış durumda. Ligde 9. haftanın sonucu en çok merak edilen zorlu karşılaşmasının günü, saati ve yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel ilk 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Galatasaray Beşiktaş maçına dair detaylar...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar