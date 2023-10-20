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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta? GS BJK maçı ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta? GS BJK maçı ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar

        Süper Lig'de sezonun ilk derbilerinden biri olan Galatasaray Beşiktaş maçı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Yarın akşam oynanacak zorlu mücadele öncesi her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında tüm bilgiler... Süper Lig'de sezonun ilk derbilerinden biri olan Galatasaray Beşiktaş maçı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Yarın akşam oynanacak zorlu mücadele öncesi her iki takım da mutlak 3 puan hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 14:07 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:07
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        Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. 10 maç ekranlara geleceği zorlu haftada gözler Galatasaray Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Söz konusu mücadele öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve muhtemel 11'ler nasıl gibi tüm bilgileri bir araya getirdik...

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

        Galatasaray Beşiktaş maçının ertelenmesine dair olumsuz bir durum bulunmuyor. Söz konusu mücadele öncesi Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

        Zorlu mücadele 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

        Zorlu mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray: Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino; Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete, Icardi

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku; Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlein, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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        GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

        Galatasaray Beşiktaş derbisi biletleri henüz satışa çıktı.

        Söz konusu mücadelede Beşiktaş taraftarının da Rams Park'taki yerini alacağı açıklandı. İşte, fiyatlar...

        Premium : ₺17.500,00

        Delux : ₺15.000,00

        Lux : ₺13.500,00

        Classic : ₺12.000,00

        1. Kategori : ₺7.500,00

        2. Kategori : ₺6.000,00

        3. Kategori : ₺4.500,00

        4. Kategori : ₺3.750,00

        5. Kategori : ₺3.250,00

        6. Kategori : ₺2.500,00

        7. Kategori : ₺2.000,00

        8. Kategori : ₺750,00

        9. Kategori : ₺700,00

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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