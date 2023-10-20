Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta? GS BJK maçı ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta? GS BJK maçı ilk 11'ler, eksikler ve cezalılar - Galatasaray Haberleri

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Süper Lig'de 9. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. 10 maç ekranlara geleceği zorlu haftada gözler Galatasaray Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Söz konusu mücadele öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve muhtemel 11'ler nasıl gibi tüm bilgileri bir araya getirdik...