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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:43
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        Galatasaray derbiye hazır
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla noktalandı.

        RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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