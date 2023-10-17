Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.