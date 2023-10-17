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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:54
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        Galatasaray'da derbi hazırlıkları tam gaz!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sonraki bölümde topa sahip olma çalıştı.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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